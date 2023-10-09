Англія

Бразилець може продовжити виступи за лондонців.

Челсі дуже продуктивно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, "пенсіонери" хочуть подовжити контракт з Тіаго Сілвою до літа 2025 року.

Поточна угода між 39-річним футболістом та Челсі добігає кінця влітку 2024 року. Центральний захисник виступає за Челсі з 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що деякі гравці Челсі критикують Тіаго Сілву за відсутність лідерських якостей.