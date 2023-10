Англія

В лондонському клубі не всі задоволені захисником.

Деякі гравці Челсі незадоволені Тіаго Сілвою - повідомляє Four Four Two.

Критика футболіста полягає в начебто тому, що він не бере на себе відповідальність та не володіє лідерськими якостями.

Центральний захисник виступає в лоднонському клубі з 2020 року.

Челсі разом із Тіаго здобув перемогу в попередньому турі АПЛ із Фулгемом, а Михайло Мудрик відмітився дебютним голом за колектив.