Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 17:00.

У матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі в гостях здобув вольову перемогу над Бернлі (4:1).

Господарі поля відкрили рахунок на 14 хвилині зусиллями Одобера, однак ще до перерви Аль-Дахіль зрізав м'яч у свої ворота після прострілу від Стерлінга.

Потім у другому таймі команда Маурісіо Почеттіно забила три м'ячі у ворота господарів поля, а їх авторами стали Стерлінг, Джексон та Палмер, який реалізував пенальті.

Український вінгер Михайло Мудрик з'явився на полі на 83 хвилині зустрічі, але результативними діями відзначитися не зміг.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бернлі — Челсі у 8 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Бернлі — Челсі 1:4

Голи: Одобер, 15 — Аль-Дахіль, 42, Палмер, 50 (пен), Стерлінг, 65, Джексон, 75.

Бернлі: Траффорд — да Сілва (Робертс, 61), Аль-Дахіль (О’Ши, 46), Делькруа, Тейлор — Берге, Каллен (Ремзі, 61), Браунгілл — Одобер (Брун Ларсен, 79), Трезор (Колеошо, 61), Фостер.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер (Маттасен, 86), Броя (Джексон, 46), Стерлінг (Мудрик, 83).

Попередження: Кукурелья, Енцо.