Англія

Легенда була незадоволена грою українця у матчі проти Ланса у Лізі чемпіонів.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував критику з боку легенди англійського футболу Майкла Оуена щодо його гри у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).

"У мене немає твіттера і я його взагалі не читаю. Я маю інстаграм, але не читаю коментарі. Я дуже поважаю колишніх гравців, вони були на цих позиціях. Але, чесно кажучи, якщо я реагуватиму на кожну окрему думку, у мене не буде часу на мою родину.

Але коли я погано граю або роблю помилки, я вже знаю це на полі. Коли це щось тактичне, то у нас чудовий персонал. Вони можуть прийти будь-коли з ноутбуком і вказати мені на помилки.

Я сказав Ріо Фердинанду днями, що це багато значить, коли ці великі імена, легенди говорять про вас. Значить, я на правильному шляху, навіть якщо про вас погано говорять. Я так легко ставлюся до цього, чесно", — наводить слова Зінченка Daily Post.

Цього сезону Зінченко провів десять поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.