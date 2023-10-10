Англія

Мюнхенці спробують підписати центрбека Челсі в зимове трансферне вікно.

Центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба може стати гравцем мюнхенської Баварії в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, чемпіон Німеччини продовжує зберігати інтерес до 24-річного англійця, який і сам все ще хоче приєднатися до команди Томаса Тухеля.

Відзначається, що контакти між Баварією та гравцем не припинялися з літа, проте переговорів між клубами на офіційному рівні ще не було.

За інформацією джерела, "червоні" планують спробувати орендувати Чалобу взимку з правом викупу.

Цього сезону англійський центрбек не провів жодного офіційного матчу за лондонський Челсі, тому існує велика ймовірність, що він незабаром залишить Стемфорд Брідж.