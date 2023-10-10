Англія

Футболіст може залишитися у англійському колективі.

Манчестер Юнайтед веде перемовини із Аароном Ван-Біссакою щодо продовження його контракту - повідомляє ресурс Football Insider.

Наразі певної конкретики щодо цього немає.

Англійський захисник перейшов до манкуніанського клубу у 2019 році.

Минулого сезону він провів 34 матчі та віддав один асист.