Манчестер Юнайтед веде перемовини із Аароном Ван-Біссакою щодо продовження його контракту - повідомляє ресурс Football Insider

Наразі певної конкретики щодо цього немає. 

Англійський захисник перейшов до манкуніанського клубу у 2019 році. 

Минулого сезону він провів 34 матчі та віддав один асист. 