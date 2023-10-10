Англія 10 жовтня 2023, 21:31 Манчестер Юнайтед веде перемовини із Ван-Біссакою щодо нового контракту Футболіст може залишитися у англійському колективі. Аарон Ван-Біссака - Getty Images 10 жовтня 2023, 21:31 Манчестер Юнайтед веде перемовини із Аароном Ван-Біссакою щодо продовження його контракту - повідомляє ресурс Football Insider. Наразі певної конкретики щодо цього немає. Англійський захисник перейшов до манкуніанського клубу у 2019 році. Минулого сезону він провів 34 матчі та віддав один асист. Люди Аарон Ван-Біссака Команди Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте