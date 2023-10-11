Англія

Ікона футболу допомагав капітану збірної Англії впоратись із тиском.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Магвайр останнім часом продовжує перебувати під шквальною критикою з боку фанатів та преси, тому має знаходити шляхи для боротьби з надмірним тиском.

Досвідчений гравець розповів про своє ставлення до цієї проблеми в першій частині промови під час інтерв’ю, після чого розповів про свою розмову з колишнім гравцем "Червоних дияволів" та "трьох левів" Девідом Бекхемом.

"Ми дійсно розмовляли з Девідом близько трьох тижнів тому — після гри проти Шотландії. Він зателефонував мені й це було дуже мило з його боку, я дуже ціную цей крок.

Якщо ви подивіться документальний фільм про нього, то там Девід детально пояснює, як він впорався з цим тиском після чемпіонату світу-1998.

Його дзвінок мав для мене велике значення. Я вже говорив про те, що Девід Бекхем був тим, на гру кого я дивився, коли був ще маленьким хлопчиком.

На жаль, мене не взяли в підсумку грати на правому фланзі, щоб я потім міг забивати та асистувати стільки ж, скільки й він.

Але для мене він був великим прикладом для наслідування. Коли зараз він простягнув руку допомоги та написав мені повідомлення, це показує, наскільки він класний, як людина. Це був той учинок, який я дійсно ціную. Це було зворушливо.

Головне, що він тоді сказав, це він нагадав мені про кар’єру, яку я мав до цього, і важливі моменти, які були в моїй кар’єрі. Коли ви переживаєте важкі моменти, ви повинні подивитись на свій минулий досвід і те, чого ви досягли в своїй кар’єрі.

Кожна кар’єра йде вгору і вниз, особливо коли ви досягаєте того, чого досяг я, граючи в ролі капітана найбільшого клубу в світі впродовж трьох із половиною років.

Девід свого час мав аналогічну роль і знає, що це таке. Очевидно, подивившись документальний фільм, я був вражений тим, через що він пройшов", — заявив англійський виконавець.

На рахунку Гаррі вже 59 матчів за збірну Англії (7 голів + 2 гольові передачі).