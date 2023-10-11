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Захисник збірної Англії прокоментував власну боротьбу з нескінченним потоком критики на свою адресу.

Англійський центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр від моменту завершення вересневої міжнародної павзи зіграв 183 хвилини в семи матчах на клубному рівні, зробивши одну гольову передачу.

Показник, безумовно, не визначний, проте це не завадило головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту знову викликати лідера свого захисту на черговий збір "трьох левів".

За кілька днів до матчу проти Італії, Магвайр під час інтерв’ю розповів про те, як бореться із потоком критики на власну адресу, що, здається, не збирається зупинятись.

"Ти не можеш грати на найвищому рівні та не отримувати критику на власну адресу. Це не зупиниться аж допоки ти не станеш найкращим у світі, як Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі. Але навіть вони й досі інколи стають об’єктами критики.

Я намагаюсь бути неначе над цим, але, якщо чесно, ти просто не можеш цього робити, якщо твоя родина чи друзі також бачать усе це, читають новини, тощо. Мені інколи здається, що вони натрапляють на подібне набагато частіше, аніж я це роблю.

Так, багато балачок ходить із приводу мене останніми роками, але завдяки ним я тільки краще працюю над собою та виходжу на новий рівень. Там, де я був попередні п’ять років до цього.

Минулого року певні речі відбувались не за планом, але я впевнений, що зможу повернутись на вірний шлях і, як я вже казав, футбольна кар’єра — це дуже довгий шлях. Багато злетів, багато падінь. Це все відбувається окремими спалахами, тому зараз я намагаюсь повернутись", — заявив англійський виконавець.

На рахунку Гаррі вже 59 матчів за збірну Англії (7 голів + 2 гольові передачі).