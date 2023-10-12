Англія

Колишній футболіст не відкидає, що бельгієць ще пограє на професійному рівні.

Кевін Нолан не відкидає, що Еден Азар відновить кар'єру.

Еден Азар показав, яким повинен бути футбол: бельгієць був щасливий від самовираження на полі

"Чесно кажучи, шкода, що він вирішив закінчити у 32 роки, бо з його здібностями можна було відіграти на топ-рівні ще кілька років.

Я не здивуюся, якщо найближчими півроку-роком ситуація із завершенням кар'єри Азара трохи зміниться.

Думаю, що у свої 32 роки він засмучений тим, що завершив кар'єру", — наводить слова Нолана talkSPORT.

Азар розпочинав професійну кар'єру в Ліллі у 2007 році, у 2012-му він перейшов до Челсі. Його останнім клубом був Реал, за який бельгієць виступав із 2019 по 2023 рік. Також Азар провів 126 ігор за збірну Бельгії.