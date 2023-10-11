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Він кайфував на полі, а вболівальники отримували задоволення від його гри.

Саме після того, як Челсі зазнав поразки 3:5 від Тоттенгема у 2015 році, Жозе Моурінью передбачив, що кар’єра Едена Азара завершиться передчасно. Ролик із його похмурим прогнозом знову стає популярним у соціальних мережах у цей сумний для гри день.

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Він сказав: "Оскільки матч за матчем його карають суперники і не захищають судді, можливо, одного дня у нас не буде Едена Азара. Це один, два, три, чотири, п'ять, 10 фолів, агресивні фоли. Вони б’ють, б’ють, б’ють, а він пручається. Чому? Тому що він фантастичний та сильний фізично. Він дуже чесний у своїй грі. Але це інша проблема".

Оголошення Азара про те, що він йде на пенсію у віці 32 років, не було несподіванкою, і це говорить багато про що. "Ви повинні прислухатися до себе і вчасно сказати "стоп", — написав колишній гравець збірної Бельгії у своїй прощальній заяві у вівторок вранці.

По правді кажучи, світ футболу не бачив Азара у його найкращому вигляді протягом останніх чотирьох років. Трансфер його мрії з Челсі в Реал у 2019 році за 89 мільйонів фунтів стерлінгів (109 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом), які зростуть до 150 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо задіяти всі додатки, перетворився на кошмар.

Той факт, що Челсі отримав таку величезну суму, завжди слід розглядати як ознаку його величезного таланту. У Азара був лише рік до закінчення контракту, і він міг почати переговори з Реалом в січні та перейти до мадридського клубу в статусі вільного агента. Він був одним із найкращих гравців у світі, але мало того, він був особистістю, за якою футбольні вболівальники по всьому світу із задоволенням спостерігали.

Азар відповідав статусу "галактікос". Цей термін використовувався для найкращих гравців Реала на початку 2000-х років, включаючи Зінедіна Зідана, Луїша Фігу, Роналду та Девіда Бекхема.

Але трагедія полягає в тому, що він навіть не відчув вимог, які висуває легендарний стадіон Сантьяго Бернабеу. Протистояння колишньому одноклубнику по збірній Бельгії Томасу Меньє під час гри Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен 26 листопада 2019 року поклав початок чотирирічній травмі. Це був не найгірший підкат, який він коли-небудь отримував. Але гучний і миттєвий крик агонії з вуст Азара, коли захисник незграбно і сильно влетів у праву щиколотку, видав, наскільки серйозно це було.

Азар був відсутній три місяці, але так і не відновився. Після цього він отримав кілька травм, а операція не допомогла вилікувати щиколотку. Примітно, що він провів 90 хвилин за Реал лише один раз після тієї травми проти ПСЖ. Загалом він провів за Реал 76 матчів, з яких лише у 44 вийшов у стартовому складі. У червні клуб Ла Ліги оголосив, що він залишає "галактікос" за взаємною згодою сторін, попри те, що до кінця контракту у нього залишилося 12 місяців.

З боку Азара не було гіркоти. Йому подобалося жити в Мадриді. Він все ще проживає там зараз, а один із його синів грає в академії клубу.

Правда, його стосунки з головним тренером Карло Анчелотті були не найкращими. Вони майже не розмовляли. Було зрозуміло, що він не входив у плани італійця, коли після повернення з чемпіонату світу 2022 року його здебільшого ігнорували, попри хороші тренування. Йому довелося чекати до квітня, щоб зіграти в Ла Лізі, і він зіграв ще три матчі, загалом 96 хвилин. Азар ніколи не дозволяв своїй особистій боротьбі згубно впливати на настрій у таборі, зберігаючи хороші стосунки зі своїми товаришами по команді.

Було б несправедливо, якби Азара запам’ятали лише тим футболістом, який невдало перейшов до Реала.

Азар є прикладом насолоди від самовираження на полі. Він розважав вболівальників.

У Ліллі, клубі, де Азар зробив собі ім’я казали: "Вундеркінд, чиє обличчя вигравірувано на вході в Domaine de Luchin. Найбільший талант, який тут навчався".

Жан-Мішель Вандамм, колишній директор академії Лілля, розповів The Athletic у 2019 році, як важко було команді Ліги 1 впоратися з відходом Азара в Челсі.

"Це трохи схоже на потяг, який раптово втрачає локомотив", — сказав він. "Коли поїзд втрачає локомотив, він зупиняється".

Азару сподобалася увага, яку привернув його трансфер того літа. Після кількох місяців зустрічей і переговорів з різними клубами він опублікував допис у Twitter: "Я підписую контракт з переможцем Ліги чемпіонів". Челсі завоював трофей за кілька місяців до цього.

Азару знадобилося менш як дві хвилини, щоб вдало дебютувати у Прем’єр-лізі. Він розвернув захисника Вігана Івана Раміса, а потім віддав ідеальну передачу на Браніслава Івановича, якому залишилось лише забити. Очевидно все ще збентежений Раміс невдовзі після цього сфолив на Азарі, за що було призначено пенальті. Челсі переміг з рахунком 2:0, а Азар відіграв важливу роль у двох голах.

Кілька днів потому тодішнього головного тренера Роберто Ді Маттео запитали, чи може Азар мати такий же великий вплив на Стемфорд Брідж, як Джанфранко Дзола.

"Джанфранко Зола був чудовим талантом, художником", — відповів Ді Маттео. "Еден також може стати художником".

Таке порівняння здавалося дуже передчасним, але зараз точиться дискусія про те, хто був кращим гравцем. Результативність Азара — 110 голів і 92 результативних передач у 352 матчах є набагато кращою, плюс він завоював шість титулів, включаючи два кубки Прем’єр-ліги. Дзола не виграв чемпіонат з Челсі. Незалежно від того, хто вам більше подобається, обидва футболісти володіли тією самою рідкісною здатністю зривати натовп зі своїх місць, викликати повне захоплення.

Дивно, але навіть той Азар сприймався негативно в деяких колах. Його часто критикували за те, що він не відповідає рівням, встановленим Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду…

Його справедливо критикували іспанські ЗМІ за те, що він з’явився на свій перший передсезонний сезон у Реалі у поганій формі. Він не міг встояти перед шкідливою їжею. "Коли я у відпустці, я у відпустці", — сказав він.

Розслаблений підхід Азара до підготовки також розчарував його товаришів по Челсі — як сказав Джон Обі Мікель The Athletic у 2021 році:

"Боже мій! Еден, Еден, Еден… аххххх. Оскільки він був такий хороший, ніхто нічого не казав. Він виходив на поле в суботу і вигравав гру, а також ставав гравцем матчу. Але в понеділок і вівторок, коли він був на тренуванні, здавалося, що його немає.

Він просто стояв, ходив. Всі інші б'ють один одного ногами, кричать на тренувальних матчах, а він нічого цього не робив. Але ви бачили на полі, який він хороший. Це просто несправедливо, що деякі люди мають такий талант".

Азар ніколи не прагнув такого рівня слави, як Мессі та Роналду. Після того, як у 2017 році він забив один зі своїх найкращих голів у ворота Арсеналу (3:1), він одразу забув про той гол. Азар поїхав до коханої дружини Натачі та їхніх дітей. Вони завжди були його пріоритетом.

Азар не міг зрівнятися з Мессі чи Роналду, коли справа доходила до відданості та бажання постійно працювати над своєю грою. Не було его, коли він спілкувався з журналістами. Найчастіше був жарт, а потім зухвале підморгування. Його ентузіазм був заразливий.

Навіть у сезоні 2015/16, найгіршому для Челсі за час його перебування в Лондоні, Азар забезпечив головну роль. Травма та відхід Моурінью згубно вплинули на форму бельгійця. Коли Моурінью був звільнений у грудні, Азар надіслав йому повідомлення, щоб вибачитися. Але що стосується вболівальників Челсі, Азар з лишком компенсував це, коли забив блискучий гол у матчі проти Тоттенгема. Ця поразка "шпор" гарантувала Лестеру чемпіонський титул.

Важко назвати, чи був він найкращим у футболці Челсі. Він видав два чудові виступи проти Ліверпуля на Енфілді (у 2016 і 2018), а також проти Вест Гема у квітні 2019 року.

Після чемпіонату світу 2018 року він посів друге місце після Луки Модрича у голосуванні за найкращого гравця турніру. Азар погодився провести в Челсі ще один сезон, перш ніж реалізувати свої життєві амбіції — перейти в Реал. Він віддано грав під керівництвом Мауріціо Саррі, на його рахунку 21 гол і 17 асистів.

Того року багато говорилося про "Саррібол" і про те, з чого він насправді складався. Вболівальники жартували про те, що це складалося з багатьох передач, перш ніж віддати м’яч Азару, щоб той спробував щось створити. Це, безсумнівно, спрацювало у фіналі Ліги Європи, який став останнім виступом Азара в Челсі, оскільки він забив двічі та створив ще один гол у перемозі над Арсеналом з рахунком 4:1.

Люди все одно будуть дивуватися, чому він залишає гру. Він думав грати в іншому місці. Його сватали в МЛС, оскільки стиль життя в США йому сподобався. Але по суті нічого не матеріалізувалося, тому що Азар просто хоче продовжувати насолоджуватися своїм життям.

Ми повинні вважати себе щасливими, адже він подарував нам багато спогадів, і цим треба насолоджуватися.

За матеріалами The Athletic.