Англія

Колишній гравець збірної Англії може продовжити тренерську кар'єру у МЛС.

Тренер молодіжного складу Арсеналу Джек Вілшир може продовжити тренерську кар'єру у лізі МЛС. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного англійця зацікавлений Колорадо Репідз, який був вражений прогресом фахівця.

У свій перший сезон Джек привів склад U-18 до фіналу молодіжного Кубка Англії і він зацікавлений в роботі у якості головного тренера.

Також зазначається, що клуб МЛС офіційно звернувся до Арсеналу, щоби провести переговори з Вілширом.

Додамо, що Колорадо належить групі Kroenke Sports & Entertainment, яка володіє Арсеналом.

Після 32 ігор Колорадо набрав 26 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці Західної конференції МЛС.