Англія

Два італійські футболісти можуть бути відсторонені від футболу.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі та вінгер Астон Вілли Ніколо Дзаніоло підозрюються у скоєнні нелегальних ставок на футбольні матчі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport із посиланням на журналіста Фабриціо Корону.

За інформацією джерела, Корона нещодавно був у поліції, де давав свідчення щодо незаконних дій з боку двох футболістів збірної Італії.

Також зазначається, що Дзаніоло ставив ставки під час матчу Кубка Італії, коли перебував на лаві запасних Роми.

Сам журналіст додав, що незабаром зможе відкрити більше інформації про цю справу.

Раніше повідомлялося, що півзахиснику Ювентуса загрожує трирічний бан за ставки.