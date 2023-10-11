Італія

Черговий футболіст відомого клубу підозрюється в беттінгу.

Тема нелегальної гри на ставках із боку футболістів усе частіше останнім часом супроводжує безпосередньо футбольні події.

Цього разу відзначився в негативному контексті молодий півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі, щодо якого місцева прокуратура порушила справу з приводу використання заборонених ігрових платформ для здійснення ставок.

Варто зазначити, що азартні ігри в Італії серед професійних спортсменів є буденною справою, проте дозволені вони тільки в тому випадку, якщо ставки робляться не за допомоги чітко визначеного законодавством переліку платформ та не на вид спорту, яким займається безпосередньо спортсмен.

Прокурор Туріну Мануела Педротті та слідчі наразі намагаються визначити, чи брав гравець Ювентуса участь у беттінгу.

Якщо підозра підтвердиться, то 22-річному футболісту загрожує дискваліфікація, як мінімум, на три роки.

У поточному сезоні Фаджолі відіграв шість матчів, зробивши один гольовий пас.

Нагадаємо, що раніше півзахисника Юве Поля Погба дискваліфікували за вживання допінгу.