Англія

Клуб не планує розлучатися з англійцем.

Англійський лівий захисник Ньюкасла Ден Берн підписав нову угоду з клубом, повідомляє офіційний сайт "сорок".

Контракт 31-річного гравця, який приєднався до Ньюкасла взимку 2022 року, тепер розрахований до липня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює Берна у 10 мільйонів євро.

У цьому сезоні він з'являвся в основному складі своєї команди в усіх 10 матчах (8 в АПЛ і 2 у Лізі чемпіонів) і завжди проводив на полі всі 90 хвилин часу. Протягом цих ігор він відзначився двома голами.