Іспанець кілька годин переконував англійця.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
14 жовтня 2023, 18:53
Пеп Гвардіола три години переконував Джуда Беллінгема перейти до Манчестер Сіті, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, тренер Манчестер Сіті запевняв, що Беллінгем зможе грати у рідній Англії, а його скрізь цінуватимуть та поважатимуть.
Гвардіола зазначав, що переможний цикл Манчестер Сіті продовжується, а Реала завершується.
Беллінгем подякував Гвардіолу за інтерес, але залишився на своїй думці.
Нагадаємо, що Джуд влітку перейшов із Боруссії Дортмунд до Реалу за 103+31 млн євро.