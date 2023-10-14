Пеп Гвардіола три години переконував Джуда Беллінгема перейти до Манчестер Сіті, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, тренер Манчестер Сіті запевняв, що Беллінгем зможе грати у рідній Англії, а його скрізь цінуватимуть та поважатимуть.

Гвардіола зазначав, що переможний цикл Манчестер Сіті продовжується, а Реала завершується.

Беллінгем подякував Гвардіолу за інтерес, але залишився на своїй думці.

Нагадаємо, що Джуд влітку перейшов із Боруссії Дортмунд до Реалу за 103+31 млн євро.