Англія

Іспанець кілька годин переконував англійця.

Пеп Гвардіола три години переконував Джуда Беллінгема перейти до Манчестер Сіті, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, тренер Манчестер Сіті запевняв, що Беллінгем зможе грати у рідній Англії, а його скрізь цінуватимуть та поважатимуть.

Гвардіола зазначав, що переможний цикл Манчестер Сіті продовжується, а Реала завершується.

Беллінгем подякував Гвардіолу за інтерес, але залишився на своїй думці.

Нагадаємо, що Джуд влітку перейшов із Боруссії Дортмунд до Реалу за 103+31 млн євро.