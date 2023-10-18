Англія

Сем Джевелл може вирушити працювати до клубу з Шотландії.

Рейнджерс надіслав пропозицію Сему Джевеллу, який наразі очолює скаутський відділ Брайтона, стати новим технічним директором шотландського клубу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що Джевелл готовий розглянути цю пропозицію від Рейнджерс, проте наразі не впевнений у тому, чи варто йому залишати Брайтон після найуспішнішого сезону в його історії.

34-річний фахівець працює в Брайтоні скаутом з літа 2016 року.

Він брав участь у таких трансферних угодах "чайок", як підписання Мойзеса Кайседо та Карлоса Балеби.