Англія

Кадрова ситуація в Челсі напередодні матчу проти Арсеналу в 9 турі АПЛ.

Челсі продовжує підготовку до поєдинку дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "сині" зустрінуться з лондонським Арсеналом на Стемфорд Брідж.

Як повідомляє офіційний сайт Челсі, капітан команди Ріс Джеймс та центральний захисник Аксель Дісасі повернулися до тренувань у загальній групі.

У той же час, захисник Трево Чалоба та півзахисник Карні Чуквумека нещодавно зазнали невдач у спробі повернутися після своїх травм, отриманих на початку цього сезону.

Тепер вони пройдуть додатковий огляд, перш ніж продовжити реабілітацію в Кобхемі під наглядом медичного персоналу клубу.

Нагадаємо, матч Челсі — Арсенал відбудеться в суботу, 21 жовтня, о 19:30 за київським часом.