Англія

Англійський голкіпер висловився про конкуренцію в Арсеналі за роль першого номера.

У літнє трансферне вікно лондонський Арсенал оформив підписання нового голкіпера Давіда Раю з Брентфорда, після чого іспанець зумів виграти конкуренцію в Аарона Рамсдейла за місце в стартового складі.

25-річний англієць розповів про свої відносини з іспанським голкіпером та чи впливає якось конкуренція на них.

"Ми дуже добре працюємо разом та залишаємося професіоналами. Ми підштовхуємо один одного на тренуваннях, щоб прогресувати й надалі.

Бувають дні, коли я приходжу на тренування, і я розгублений через якусь ситуацію, і він налаштовує мене. Я б зробив те саме для нього. Ми підтримуємо один одного", — сказав Аарон Рамсдейл для Daily Mail.

Нагадаємо, раніше про конкуренцію з Аароном Рамсдейлом в Арсеналі висловився і сам Давід Рая.