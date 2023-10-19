Керівництво лондонського Челсі вирішило скористатися опцію продовження контракту ще на один сезон зі своїм молодим лівим захисником Іаном Маатсеном. Про це повідомляє The Standard.

За інформацією джерела, угода 21-річного нідерландського фулбека з "синіми" розрахована до літа 2025 року.

Згідно з повідомленнями в Іспанії, Барселона була зацікавлена ​​підписати Маатсена на правах вільного агента, і могла б домовитися про угоду з січня. 

Проте тепер "блаугранас" доведеться платити значну суму, оскільки конкуренція надходить із зростаючого списку клубів Прем'єр-ліги, включаючи Вест Гем і Бернлі.

Зазначається, що найближчим часом Челсі спробує домовитися з Маатсеном про більш тривалу угоду, проте якщо домовитися все ж не вдастся, то він буде проданий у 2024 році до іншого клубу.