"Сині" спробують підписати з 21-річним фулбеком більш тривалу угоду, бо інакше він буде проданий в 2024 році.
Іан Маатсен, getty images
19 жовтня 2023, 16:53
Керівництво лондонського Челсі вирішило скористатися опцію продовження контракту ще на один сезон зі своїм молодим лівим захисником Іаном Маатсеном. Про це повідомляє The Standard.
За інформацією джерела, угода 21-річного нідерландського фулбека з "синіми" розрахована до літа 2025 року.
Згідно з повідомленнями в Іспанії, Барселона була зацікавлена підписати Маатсена на правах вільного агента, і могла б домовитися про угоду з січня.
Проте тепер "блаугранас" доведеться платити значну суму, оскільки конкуренція надходить із зростаючого списку клубів Прем'єр-ліги, включаючи Вест Гем і Бернлі.
Зазначається, що найближчим часом Челсі спробує домовитися з Маатсеном про більш тривалу угоду, проте якщо домовитися все ж не вдастся, то він буде проданий у 2024 році до іншого клубу.