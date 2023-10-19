Англія

"Сині" спробують підписати з 21-річним фулбеком більш тривалу угоду, бо інакше він буде проданий в 2024 році.

Керівництво лондонського Челсі вирішило скористатися опцію продовження контракту ще на один сезон зі своїм молодим лівим захисником Іаном Маатсеном. Про це повідомляє The Standard.

За інформацією джерела, угода 21-річного нідерландського фулбека з "синіми" розрахована до літа 2025 року.

Згідно з повідомленнями в Іспанії, Барселона була зацікавлена ​​підписати Маатсена на правах вільного агента, і могла б домовитися про угоду з січня.

Проте тепер "блаугранас" доведеться платити значну суму, оскільки конкуренція надходить із зростаючого списку клубів Прем'єр-ліги, включаючи Вест Гем і Бернлі.

Зазначається, що найближчим часом Челсі спробує домовитися з Маатсеном про більш тривалу угоду, проте якщо домовитися все ж не вдастся, то він буде проданий у 2024 році до іншого клубу.