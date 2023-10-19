Англія

Хавбек "червоних дияволів" отримав несерйозну травму.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", опорний півзахисник Каземіро не зможе взяти участь в цьому протистоянні.

Вказано, що гравець, за рекомендацією клубу, залишився у розташуванні збірної Бразилії, щоб якнайшвидше відновитись після невеликої травми, отриманої під час міжнародної паузи.

Очікується, що Каземіро повернеться до тренувань на початку наступного тижня.

Матч Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед відбудеться в суботу, 21 жовтня, о 22:00 за київським часом.