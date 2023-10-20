Півзахисник Борнмута Тайлер Адамс не зможе допомогти своїй команді протягом найближчих кількох місяців через травму. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у 24-річного капітана збірної США проблеми із підколінним сухожиллям, через що він був змушений перенести операцію.

На відновлення футболісту потрібно близько п'яти місяців, що виключає його з гри приблизно до середини лютого наступного року.

Також додамо, що в березні Тайлер вже переніс подібну операцію, через що пропустив шість місяців.

Нинішнього сезону Адамс провів лише один матч у Кубку англійської ліги, в якому відіграв 20 хвилин.