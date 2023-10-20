Одноклубник українця Іллі Забарного вибув приблизно до лютого наступного року.
Тайлер Адамс, Getty Images
20 жовтня 2023, 09:59
Півзахисник Борнмута Тайлер Адамс не зможе допомогти своїй команді протягом найближчих кількох місяців через травму. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у 24-річного капітана збірної США проблеми із підколінним сухожиллям, через що він був змушений перенести операцію.
На відновлення футболісту потрібно близько п'яти місяців, що виключає його з гри приблизно до середини лютого наступного року.
Також додамо, що в березні Тайлер вже переніс подібну операцію, через що пропустив шість місяців.
Нинішнього сезону Адамс провів лише один матч у Кубку англійської ліги, в якому відіграв 20 хвилин.