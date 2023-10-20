Англія

Одноклубник українця Іллі Забарного вибув приблизно до лютого наступного року.

Півзахисник Борнмута Тайлер Адамс не зможе допомогти своїй команді протягом найближчих кількох місяців через травму. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у 24-річного капітана збірної США проблеми із підколінним сухожиллям, через що він був змушений перенести операцію.

На відновлення футболісту потрібно близько п'яти місяців, що виключає його з гри приблизно до середини лютого наступного року.

Також додамо, що в березні Тайлер вже переніс подібну операцію, через що пропустив шість місяців.

Нинішнього сезону Адамс провів лише один матч у Кубку англійської ліги, в якому відіграв 20 хвилин.