Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Лідса Тайлером Адамсом.

Угода із 24-річним американцем розрахована на п'ять років. У складі "вишень" футболіст виступатиме під 18 номером.

Адамс став шостим представником США в історії клубу АПЛ.

Також гравцем цікавився Челсі, але у результаті "сині" підписали контракт із Мойзесом Кайседо із Брайтона.

Минулого сезону Адамс провів 26 матчів, у яких результативними діями не відзначався.