Контракт із 24-річним футболістом розрахований на п'ять років.
Тайлер Адамс, ФК Борнмут
20 серпня 2023, 12:19
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Лідса Тайлером Адамсом.
Угода із 24-річним американцем розрахована на п'ять років. У складі "вишень" футболіст виступатиме під 18 номером.
Адамс став шостим представником США в історії клубу АПЛ.
Також гравцем цікавився Челсі, але у результаті "сині" підписали контракт із Мойзесом Кайседо із Брайтона.
Минулого сезону Адамс провів 26 матчів, у яких результативними діями не відзначався.