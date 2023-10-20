Англія

Нідерландський спеціаліст вірить у голкіпера.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився стосовно форми камерунського голкіпера Андре Онана на пресконференції, передає The United Stand.

За словами нідерландського керманича манкуніанців, 27-річному гравцеві, як і будь-якому іншому, потрібен час для інтеграції в англійський футбол.

"Онана повинен створити своє майбутнє, демонструючи кращі виступи. Я впевнений, що він цього досягне. Він показував їх у Барселоні, Аяксі та Інтері, був у півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів, тож я впевнений, що він демонструватиме чудову гру", — заявив тен Гаг.

У цьому сезоні Онана з'являвся у рамці воріт Манчестер Юнайтед в 11 матчах у всіх турнірах. Протягом цих поєдинків він пропустив 19 голів, а у трьох з них не пропускав жодного.

Нагадаємо, нещодавно football.ua приводив аналіз помилок камерунського голкіпера.