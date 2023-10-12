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Розбираємо помилки воротаря Манчестер Юнайтед.

Це була 26-та хвилина матчу МЮ проти Брентфорда. Саме тоді для Андре Онана розпочалась чорна смуга в Манчестер Юнайтед.

Після того, як Онана став одним із найкращих воротарів Європи під час свого перебування в міланському Інтері, кошмарний початок сезону для Андре продовжився, коли він дозволив Матіасу Йенсену забити у свої ворота.

Помилка проти Брентфорда стала другою, яку зробив Онана за стільки матчів — перша сталася під час поразки Юнайтед від Галатасарая з рахунком 2:3 минулого вівторка.

Його форма різко контрастує з тим, що ми бачили у фіналі Ліги чемпіонів всього кілька місяців тому.

Минулого сезону Онана пропустив лише 36 голів у 41 грі, зігравши 8 матчів "на нуль" у 13-матчевій серії Інтера в Лізі чемпіонів. У змаганнях він пропустив лише 10 голів з ударів, які були зроблені з очікуваною сумою голів 17,8; 7,8 гола, яким він не дав статись, були найвищим результатом у змаганнях.

Хоча початок сезону для Онана був невдалим. Юнайтед пропустили 12 голів після восьми ігор чемпіонату (лише сім команд мають гірший показник захисту), вони в середині таблиці з 12 очками і виглядають як команда, яка не має чіткого уявлення про те, як вони хочуть захищатися. Онана — не єдиний гравець, який винен в цьому.

Але виникає запитання: коли все пішло не так?

Проблеми почалися в першому матчі проти Вулвергемптона, коли в доданий час Онана вистрибнув, намагаючись заблокувати удар головою, збивши Сашу Калайджича. На щастя для Онани, арбітр Саймон Гупер проігнорував претензії щодо пенальті. Хоча Онана уникнув покарання, цей момент задав тон тому, що мало статися.

Потім у грі з мюнхенською Баварією наприкінці вересня Онана дозволив собі пропустити незграбний гол після удару Лероя Сане. Це був удар, який воротар такого калібру, безсумнівно, мав би брати.

Минулого тижня в другому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая знову виникали питання, коли Дріс Мертенс легко перехопив пас Онана, вбіг у штрафну зону Юнайтед, перш ніж Каземіро збив бельгійця, за що арбітр призначив пенальті.

Попри те, що Мауро Ікарді не забив з позначки, він згодом все-таки пробив Онана. Це був другий раз у цьому сезоні (перший раз проти Ноттінгем Форест), коли він передчасно впав перед форвардом і надто легко оголив свої ворота.

Окремо кожна помилка не буде особливо виділятися — одна помилка може статися, і навіть найкращі воротарі світу помиляються. Але той факт, що їх було так багато поспіль, свідчить про небезпечну тенденцію і, природно, викликає запитання.

Безсумнівно, що тут має місце психологічний аспект, але чи може також бути прихований технічний недолік?

Відповідь на це питання намагався знайти відділ спортивної науки та аналітики Аякса, поки Онана грав в голландському клубі. Спочатку вони подивилися на його техніку, коли справа дійшла до стрибків, зрозуміли, що вона нестандартна, і хотіли її змінити, але Онана був непохитний: він вважав, що міг би дістатися до м’яча швидше, використовуючи свою техніку.

Замість того, щоб стояти більш вертикально та з ногами приблизно на ширині плечей, основа тіла голкіпера була трохи ширшою, ніж зазвичай, як з його ногами, так і з його руками. Ширша основа давала йому більше сили та стабільності під час атаки на м’яч, і, коли час реакції був обмежений, він міг уткнутися ногами в землю та кинутись руками до м’яча, щоб врятувати ворота. Ця техніка сама по собі вимагає точного часу та багато сили для правильного виконання.

Ось скриншот у положенні з широко розставленими руками й ногами.

… і ось Нік Поуп (коли грав за Бернлі) для порівняння, який любить залишатися трохи більш вертикальним і вузьким — це стосується і рук, і ніг.

Якщо зробити добре, це може призвести до того, що воротар швидко викине руки до м’яча, щоб зробити сейв, — але якщо це виконати неправильно, це може призвести до того, що воротар виглядає жахливо.

Відділ спортивних наук збирався сказати Онана, що він робить це неправильно, і змінити свою техніку, але вони вирішили підключити його, щоб перевірити, чи це так. Вони насправді виявили, що він мав рацію.

Завдяки своєму стилю він міг швидше дістатися до м’яча (особливо в ситуаціях тісного та близького контакту, коли час реакції воротаря обмежений), ніж техніка, яку вони навчали в їхній академії. Коли він застосовував його техніку з іншими воротарями в академії, результати були майже миттєвими: усі вони стали швидше реагувати на м’яч.

У своїй найкращій формі Онана неймовірно добре виконує свою техніку, що призводить до кількох блискучих сейвів. Однак цього сезону почали з’являтися дірки, оскільки він не використовував цю техніку якнайкраще, а замість цього вдався до більш неефективних засобів, щоб спробувати зробити сейв.

Два найпомітніших приклади цього – спроба сейву проти Йенсена у вихідні та удар з дистанції, який він пропустив від Сане.

У матчі проти Брентфорда, коли м’яч стрибав у штрафній, Онана спочатку добре маневрував з боку в бік, щоб тримати ситуацію під контролем.

Але коли м’яч опинився у Йенсена, замість того, щоб ще раз швидко стрибнути вправо, Онана підстрибнув ще раз вліво, в результаті чого він опинився занадто далеко від ближньої стійки.

Після удару Йенсена Онана кинувся в напрямку м’яча, але не вгадав. По м’ячу вдарили не так чисто, як, ймовірно, очікував Онана, і, окрім того, він був поза позицією, його покарали за надто раннє переміщення.

На скриншоті нижче ви можете побачити, що, попри те, що Онана був повністю витягнутий, правою рукою він намагався вдарити по м'ячу, коли той перетинав лінію воріт.

В ідеалі, незалежно від того, наскільки добре Йенсен пробив по воротах, Онана хотів, щоб його ноги були в стороні та в контакті з землею перед ударом, що дозволило б йому швидко стрибнути за м'ячем.

Перед ударом Йенсена він не знаходився у правильній позиції, тому відігравав роль гравця, який наздоганяє; це дуже погано для воротаря.

Це призвело до того, що він втратив час, і йому довелося вдатися до негативного кроку (підтягнути опорну ногу під тіло, намагаючись швидко дістатися до м’яча), тому він був не в змозі дістатися до м'яча.

Якби він розташувався по центру, рішення про те, як і коли стрибати, було б набагато легшим — і він, ймовірно, зробив би сейв.

Гол, пропущений проти Баварії, був дуже схожим. Різниця цього разу полягала в тому, що він був налаштований і займав зручну позицію (майже посередині своїх воріт), але його реакція та швидкість прийняття рішень були повільними.

Але через обмежену кількість часу, яку він мав на реакцію, він вдався до негативного кроку, і йому не вистачило необхідної сили, щоб утримати м’яч.

Зверніть увагу на негативний крок Онана (його ліва нога піднімається вгору), коли він намагається швидко дотягнути руки до м’яча…

Взагалі кажучи, під час стрибка до м’яча, щоб зробити сейв, воротар спочатку повинен уткнутися ногою в землю (розглядайте це як трамплін для стрибка). Проблема з негативним кроком полягає в тому, що від вас вимагається відкинути провідну ногу в сторону і стрибати в бік м’яча без справжнього поштовху.

При правильному виконанні негативний крок може бути великою перевагою для воротаря в моменти, коли відстань між воротарем і нападником невелика, а час реакції обмежений — це дозволяє швидко дістатися до м’яча. Однак недоліком є те, що вам часто не вистачає сили, яку ви зазвичай отримуєте, якщо робите крок до м’яча, щоб зробити сейв.

Для того, щоб зробити сейв, воротар повинен правильно розрахувати час і ударити по м’ячу, а також відштовхуватися з усіх сил до м’яча. Це може бути дуже важко зробити.

У матчах проти Брентфорда та Баварії Онана помилився. У кожному моменті його удар по м’ячу був слабким, і він не зміг розмістити руки в належному положенні.

Одна з найбільших проблем для Онана на цей час полягає в тому, що він не може максимально використати свої найбільші переваги як воротаря. Основа його навичок ґрунтується на його силі, вибуховості та пліометричних здібностях (його пружина/стрибок) — і на цей момент він не використовує це на свою користь. Його розумовий процес і дії здаються повільними.

Коли Онана підписав контракт з Юнайтед, його представляли як плеймейкера в рукавичках. Але для нового №1 Юнайтед цього замало.

Після помилки Онана в матчі проти Галатасарая минулого тижня Ерік тен Гаг швидко підтримав свого воротаря. Він вважає, що, попри невдалий початок сезону, Онана все ще може стати "одним із найкращих воротарів у світі".

Цілком можливо, що Онана заграє в Юнайтед. Але швидше за все йому доведеться змінити ситуацію. Помилка в іншому клубі може залишитися поза увагою, але коли ти граєш за Манчестер Юнайтед, все під великим тиском.

Ключовим для Онана буде спроба зосередитися на своїх сильних сторонах. Якщо йому це вдасться, то те, що відбувається зараз, у довгостроковій перспективі виглядатиме як маленький прорив.

За матеріалами The Athletic.