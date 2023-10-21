Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував ставлення до власного підопічного.

Англійський опорний півзахисник Калвін Філліпс є гравцем Манчестер Сіті з літа минулого року, коли пішов із Лідса за 49 млн євро.

Однак відтоді 27-річний виконавець так і не зміг скласти належної конкуренції в центрі поля чинних чемпіонів Англії, тож уже взимку наступного року очікується його відхід до іншого клубу.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола під час останнього інтерв’ю висловився з приводу долі власного підопічного.

"Поведінка Філліпса просто вражає. Він — один з найбільших щирих та відданих гравців, яких я коли-небудь тренував.

Інший гравець, можливо, створював би проблеми в роздягальні такому тренеру, як я, але він…

Зрештою, моя думка з приводу нього — це лише моя думка, а не думка керівництва клубу. Останнє слово завжди залишається за клубом", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Філліпс провів за Манчестер Сіті всього 26 матчів, п’ять з яких (167 хвилин) припали на поточну кампанію.