Англія

Гравець поділився думками щодо подальших виступів у Манчестері.

Келвін Філліпс прокоментував плани на майбутнє у Манчестер Сіті - повідомляє BBC.

"Я знаю, що мені потрібно отримувати стабільну ігрову практику та грати кожні вихідні. Мені доведеться прийняти рішення щодо майбутнього в Сіті протягом наступних місяців.

Сподіваюся, мені дадуть шанс, але якщо ні, то мені доведеться приймати інші рішення".

Келвін виступає у Манчестері з літа минулого року, втім провів лише 26 матчів в усіх турнірах.