Англія

Керманич Челсі прокоментував роль українця в команді.

Напередодні лондонського дербі проти Арсенала в рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував процес становлення українського нападника Михайла Мудрика в колективі "синіх".

Челсі — Арсенал. Напередодні

"Ми дуже раді бачити, як він поступово набирає форму. Він дуже змінився відтоді, коли ми вперше зустрілись.

За ці три місяці він, певна річ, не став геть іншим футболістом, тому що ми не чарівники. Але він точно став іншою людиною.

Зараз ми починаємо розуміти, наскільки Михайло чудовий гравець. Він дуже чутливий, розумний та кмітливий.

Бачимо, що важливо давати впевненість і довіряти кожному футболісту. Коли люди довіряють один одному, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 21 жовтня, о 19:30.