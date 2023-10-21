Англієць зростав на матчах за участі аргентинської зірки.
Палмер, Getty Images
21 жовтня 2023, 15:50
Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер без роздумів назвав Ліонеля Мессі найкращим футболістом у світовому футболі. Його слова наводить YouTube Sky Sports.
"Для мене очевидно, що Мессі — найкращий футболіст світу.
Через те, як він грає, через всі індивідуальні призи, що він взяв. Просто найкращий в історії. Для мене це беззаперечний факт", — сказав талановитий англієць
Раніше, головний тренер Челсі висловився стосовно прогресу Михайла Мудрика.