Англія

Англієць зростав на матчах за участі аргентинської зірки.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер без роздумів назвав Ліонеля Мессі найкращим футболістом у світовому футболі. Його слова наводить YouTube Sky Sports.

"Для мене очевидно, що Мессі — найкращий футболіст світу.

Через те, як він грає, через всі індивідуальні призи, що він взяв. Просто найкращий в історії. Для мене це беззаперечний факт", — сказав талановитий англієць

Раніше, головний тренер Челсі висловився стосовно прогресу Михайла Мудрика.