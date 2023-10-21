Англія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру чемпіонату Англії.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав Брайтон на Етіхад Стедіум.

Господарі поля досить швидко здобули перевагу у два м'ячі завдяки результативним ударам Альвареса і Голанда. Гості зуміли відповісти лише у другому таймі — за 7 хвилин після виходу на поле з лави запасних відзначився іспанський вінгер Фаті.

Наприкінці зустрічі швейцарський захисник манкуніанців Аканджі був вилучений з поля за отриману другу жовту картку, але господарі все ж зуміли втримати 3 очки і піднялися на першу сходинку в АПЛ.

Манчестер Сіті — Брайтон 2:1

Голи: Альварес, 7, Голанд, 19 — Фаті, 73

Попередження: Родрі, 38, Аканджі, 63, Гріліш, 84 — Марч, 36, Ігор, 64

Вилучення: Аканджі, 90+6 (друга жовта картка)

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз (Діаш, 75), Аканджі, Гвардіол — Фоден, Родрі, Альварес (Аке, 90+7), Сілва, Доку (Гріліш, 75) — Голанд

Брайтон: Стіл — Мілнер (Велтман, 46), Данк, Ігор, Марч (ван Геке, 90+4) — Адінгра, Балеба (Гілмор, 66), Велбек (Фергюсон, 16), Гросс, Мітома — Ж. Педру (Фаті, 66)