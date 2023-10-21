Англія

Український вінгер скористався невдалою грою Давіда Рая на лінії та перевісив його з незручної позиції.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало лондонське дербі між Челсі та Арсеналом, яке відбулося на Стемфорд Брідж.

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги в рахунку на користь "синіх" завдяки реалізованному пенальті у виконанні Палмера, який заробив Михайло Мудрик, проте вже після перерви український вінгер ще й відзначився результативною дією.

На 48-ій хвилині Мудрик скористався позиційною помилкою голкіпера Арсенала Давіда Раї та перевісив його, відправивши м'яч у ворота "канонірів".

Цей м'яч став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні АПЛ. Раніше він також забив Фулгему.