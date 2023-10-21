Англія

Команда Еріка тен Гага здобула непросту перемогу над останньою командою таблиці АПЛ.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед, на тлі жахливих новин про смерть своєї легенди сера Боббі Чарльтона, вирушив у гості до Шеффілд Юнайтед.

Перед початком цього протистояння команди вшанували пам'ять легенди англійського футболу, а вже у першому таймі вони обмінялися забитими м'ячами: спочатку на 28-ій хвилині голом відзначився Скотт Мактоміней, але вже незабаром Олівер Макберні успішно реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Здавалося, що на команду Еріка тен Гага очікує чергова трата очок, проте на 77-ій хвилині Діогу Далот наважився на дальній удар, який поцілив прямо в ціль.

Таким чином, Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу з рахунком 2:1, тоді як Шеффілд Юнайтед залишається на останній позиції лише з одним набраним очком в дев'яти проведених матчах.

Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Макберні, 34 (пен.) — Мактоміней, 28, Далот, 77

Шеффілд Юнайтед (старт): Фодерінгем — Богл, Трасті, Робінсон, Томас — Хамер, Соуза, Макеті — Норвуд — Макберні, Арчер

Манчестер Юнайтед (старт): Онана — Лінделоф, Еванс, Магвайр, Далот — Мактоміней, Амрабат — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Попередження: Томас, Трасті, Соуза — Еванс.