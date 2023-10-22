Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед у гостях здолав Шеффілд Юнайтед.

У першому таймі цієї зустрічі команди обмінялись голами, тоді як так само в рівному стилі й відбувалась власне гра.

Поперерві "Червоні дияволи" очікувано пішли вперед задля здобуття перемоги й зрештою домоглись свого в заключній чверті ігрової години.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед у 9 турі англійської Прем’єр-ліги:

Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Макберні, 34 (пен.) — Мактоміней, 28, Далот, 77

Шеффілд Юнайтед (старт): Фодерінгем — Богл, Трасті, Робінсон, Томас — Хамер, Соуза, Макеті — Норвуд — Макберні, Арчер

Манчестер Юнайтед (старт): Онана — Лінделоф, Еванс, Магвайр, Далот — Мактоміней, Амрабат — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Попередження: Томас, Трасті, Соуза — Еванс.