Англія

"Аристократи" втратили перемогу.

В рамках дев'ятого туру АПЛ, Челсі не втримав перевагу в два м'ячі у матчі проти Арсеналу (2:2). Своєю думкою стосовно гри поділився головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно.

"До 77-ї хвилини гра була під нашим контролем, ми не дозволяли супернику створювати багато моментів біля наших воріт. Я розчарований, бо ми втратили два очки.

Перший гол надав Арсеналу впевненості. За 13 хвилин гри можна пропустити ще. У той же час я щасливий, тому що ми були конкурентоспроможними. Гра була ближче до 3:0, ніж до 2:1. Ми хотіли тиснути, а не погоджуватися на 2:0 та захищати результат.

Мудрик грав добре, але йому ще треба вдосконалюватися. Як на мене, він все ще не в найкращій формі.

Заміна Мудрика? Нам треба було перебудуватися", — наводить слова Почеттіно football.london