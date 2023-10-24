Англія

Білл Кенрайт пішов із життя у віці 78 років.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив, що голова ради директорів клубу Білл Кенрайт пішов із життя у віці 78 років.

"Футбольний клуб Евертон сумує у зв'язку зі смертю голови Білла Кенрайта, який помер минулої ночі у віці 78 років в оточенні своєї родини та близьких.

Білл Кенрайт, який найдовше обіймав посаду голови правління Евертона, керував клубом у період безпрецедентних змін в англійському футболі.

Вболівальник Евертона протягом усього життя, він став членом правління 23 жовтня 1989 року, а потім, у Боксінг дей 1999 року, його консорціум True Blue Holdings придбав клуб. Спочатку Кенрайт обіймав посаду заступника голови, він змінив свого близького друга сера Філіпа Картера на посаді голови у 2004 році.

За 19 сезонів, проведених ним на посаді голови правління, клуб 12 разів фінішував у вісімці найкращих, включаючи топ-4 у 2005 році, виходив у фінал Кубка Англії 2009 року та кваліфікувався до єврокубків 6 разів.

Клуб втратив голову, лідера, друга та натхненника. Думки та молитви всіх в Евертоні звернені до його дружини Дженні Сігроув, його дочки Люсі Кенрайт, онуків та всіх, хто знав та любив його", – йдеться у заяві клубу.