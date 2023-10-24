Каталонці підписали нову угоду з 20-річним гравцем.
Фермін Лопес, Барселона
24 жовтня 2023, 20:23
Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нового контракту з 20-річним півзахисником Ферміном Лопесом.
Нова угода розрахована до 2027 року. У контракті зазначено суму відступних – 400 мільйонів євро.
Відзначимо, що Лопес знаходиться у системі Барси з 2016 року. У поточному сезоні Ла Ліги він зіграв 5 матчів та забив 1 гол.
Нагадаємо, раніше Барселона продовжила контракт з Ямалом.