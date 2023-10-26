Англія

"Містяни" хочуть спробувати скористатися ситуацією та підписати німецького хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що мюнхенська Баварія має намір якомога швидше продовжити контракт зі своїм центральним півзахисником Джамалом Мусіалою.

Проте, як повідомляє Bild, 20-річний німець та його представники наразі не планують вступати у переговорний процес із "червоними" щодо продовження угоди, оскільки поточна спливає аж влітку 2026 року.

За інформацією джерела, Мусіала також незадоволений відсутністю постійного місця в стартовому складі Баварії, де він хоче відігравати роль ключового футболіста у довгостроковій перспективі. Цей аспект є дуже важливим для гравця.

Відзначається, що цією ситуацію хоче спробувати скористатися Манчестер Сіті, який уважно стежить за розвитком подій та готовий докласти неабияких зусиль для підписання талановитого німецького хавбека.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіоли є великим шанувальником таланту Джамала Мусіали, і хотів би бачити його в якості гравця своєї команди.

У цьому сезоні молодий німець 10 разів з'являвся на полі у складі Баварії (745 хвилин), відзначившись 2 голами і 3 асистами. Портал Transfermarkt оцінює Мусіалу у 110 мільйонів євро.