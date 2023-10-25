Німеччина

Мюнхенці не готові відпустити талановитого півзахисника.

Представники німецького атакуючого півзахисника Джамала Мусіали хочуть дочекатися кінця цього сезону, перш ніж розпочинати конкретні переговори щодо контракту гравця з мюнхенською Баварією, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на трьох журналістів видання BILD.

Галатасарай — Баварія 1:3 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Наразі 20-річний гравець заробляє близько 8 мільйонів євро на рік. Очікується, що він має отримати кращу угоду. У клубі хочуть продовжити її якомога швидше. Його діючий контракт розрахований до липня 2026 року.

У цьому сезоні німець 10 разів з'являвся на полі у складі Баварії, відзначившись 2 голами і 3 асистами. Зокрема, вчора, 24 жовтня, він забив Галатасараю у Лізі чемпіонів. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 110 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Мусіала хоче виграти Золотий м'яч у Баварії.