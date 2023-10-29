Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 10-го туру чемпіонату Англії, який пройде 29 жовтня і розпочнеться о 17:30.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

НЕДІЛЯ, 29 ЖОВТНЯ, 17:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На старті нового сезону АПЛ Манчестер Юнайтед не тішить ні своєю грою, ні своїми результатами. Так, звичайно, зараз команда Еріка тен Гага йде на серії з трьох перемог поспіль, але кожна з цих перемог мала "валідольний" характер, а рівень суперників манкуніанців вже точно не можна віднести до чогось навіть близького до топового. 2:1 із Брентфордом, 2:1 із Шеффілд Юнайтед і 1:0 з Копенгагеном — це все-таки успіхи, але абсолютно непереконливі враховуючи ще й те, в який футбол грали "червні дияволи".

У дев'яти стартових турах Манчестер Юнайтед набрав 15 очок, що дозволяє команді займати лише восьму сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Еріку тен Гагу, як і раніше, доводиться боротися з кадровими проблемами всередині своєї команди, тому очікування від майбутнього принципового протистояння з Манчестер Сіті у виконанні "червоних дияволів" далеко не найвищі.

Манчестер Сіті зараз також знаходиться не в найкращій формі, проте невдачі команди Хосепа Гвардіоли в поєдинку з Ньюкаслом у Кубку англійської ліги, а також матчах АПЛ проти Вулвергемптона і лондонського Арсеналу припали на той момент, коли дискваліфікацію отримав ключовий опорний півзахисник команди Родрі.

Після повернення іспанського хавбека нетривала криза "містян" завершилася, не встигнувши навіть розпочатися. Так, Манчестер Сіті вже має дві поразки в АПЛ, на відміну від Арсеналу і Тоттенгема, але в кількості набраних очок колектив Гвардіоли дуже близький до своїх конкурентів з Північного Лондона і на даний момент виглядає на дві голови вище, ніж його принциповий територіальний суперник в особі МЮ.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,68, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Варан, Регілон — Мактоміней, Каземіро — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Бернарду Сілва, Родрі — Фоден, Хуліан Альварес, Доку — Голанд

Не зіграють: Лісандро Мартінес, Маласія, Діалло, Санчо — Де Брюйне, Аканджі

Під питанням: Каземіро, Ван-Біссака, Шоу — ...

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