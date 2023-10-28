Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

Брентфорд зумів переграти Челсі. Обидва голи були забиті у другому таймі, а героєм матчу став Бріан Мбемо, який оформив 1+1.

Михайло Мудрик не прийняв участь у зустрічі через пошкодженння, а Єгор Ярмолюк вийшов на заміну. Колектив Томаса Франка обійшов команду Маурісіо Почеттіно та посідає 10 місце, його опонент знаходиться на 11-му.

Челсі — Брентфорд — 0:2

Голи: Піннок, 58, Мбемо, 90

Челсі: Санчес — Дісасі (Джеймс, 67), Тіаго Сілва, Колуїл, Кукурелья (Вашингтон, 81) — Галлахер, Кайседо (Угочукву, 81) - Палмер, Стерлінг, Мадуеке (Матсен, 67) — Джексон

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Айєр, Піннок, Коллінз, Хікі (Годдос, 84) - Нергор, Єнсен (Оньєка, 64), Янельт (Ярмолюк, 76) — Вісса (Мопе, 76), Мбемо

Попередження: Мопе (56), Кайседо (78), Оньєка (85)