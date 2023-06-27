Англія

Джису Кім продовжить кар'єру в англійському клубі.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Джису Кімом.

Угода з 18-річним корейцем розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу становила 640 тисяч євро.

До цього Кім виступав у другому дивізіоні Південної Кореї у складі Соннам.

Свої виступи за англійський клуб Кім розпочне в резервній команді, звідки нещодавно в основну обойму було переведено українця Єгора Ярмолюка.

Раніше повідомлялося, що син Бекхема підписав контракт із Брентфордом.