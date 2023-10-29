Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зіграють у принциповому протистоянні в рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Олд Траффорд.

Ерік тен Гаг, після перемоги над датським Копенгагеном (1:0), залучив до стартового складу Еванса до центру оборони, тоді як Лінделеф зіграє на лівому фланзі захисту, а Еріксен розташується в трійці атакувальних півзахисників.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над швейцарським Янг Бойзом (3:1), використав із перших хвилин Вокера та Гвардіола в трійці центральних захисників, тоді як Стоунз зіграє в опорній зоні, а Бернарду Сілва, Альварес та Фоден розташуються над ним.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Еванс, Лінделеф — Амрабат, Мактоміней — Фернандеш, Еріксен, Рашфорд — Гойлунд.

Запасні: Баїндир, Регілон, Варан, Маунт, Майну, Ганнібал, Марсьяль, Гарначо, Антоні.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, Х. Альварес, Фоден, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Аке, Льюїс, Філліпс, Ковачич, Гомес, Нунеш, Бобб, Доку.



Гра Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті почнеться о 17:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.