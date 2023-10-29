Результати матчів неділі.
Дарвін Нуньєс, GETTY IMAGES
29 жовтня 2023, 18:01
Недільна програма 10-го туру АПЛ включала три матчі, які розпочинались в один часовий слот: Ліверпуль — Ноттінгем, Астон Вілла — Лутон та Брайтон — Фулгем.
Мерсисайдці спокійно розібрались з Ноттінгемом, забивши три м'ячі. Спочатку Жота добив м'яч у ворота після сейва Тернера, який парирував удар Нуньєса. Згодом він був безсилий після удару впритул від того ж Дарвіна Нуньєса. А крапку в матчі поставив Салах.
Ліверпуль — Ноттінгем Форест 3:0
Голи: Жота, 31, Нуньєс, 35, Салах, 77.
Астон Вілла не менш впевнено розібралась з аутсайдером ліги Лутоном. Макгін та Діабі закрили питання з переможцем дуелі. А автогол Лок'єра зробив рахунок розгромним. Проте Лутон спромігся на гол престижу, щоправда, забили вони не самі, а допоміг Емі Мартінес.
Астон Вілла — Лутон 3:1
Голи: Макгінн, 17, Діабі, 49, Лок'єр (автогол), 63 — Мартінес (автогол), 83.
Фулгем дай бій Брайтону на його полі. "Дачники" програвали після голу Фергюсона, проте спромоглись врятувати одне очко. Гол на рахунку Пальїньї.
Брайтон — Фулгем 1:1
Голи: Фергюсон, 26 - Пальїнья, 65.