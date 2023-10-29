Англія

Результати матчів неділі.

Недільна програма 10-го туру АПЛ включала три матчі, які розпочинались в один часовий слот: Ліверпуль — Ноттінгем, Астон Вілла — Лутон та Брайтон — Фулгем.

Мерсисайдці спокійно розібрались з Ноттінгемом, забивши три м'ячі. Спочатку Жота добив м'яч у ворота після сейва Тернера, який парирував удар Нуньєса. Згодом він був безсилий після удару впритул від того ж Дарвіна Нуньєса. А крапку в матчі поставив Салах.

Ліверпуль — Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Жота, 31, Нуньєс, 35, Салах, 77.

Астон Вілла не менш впевнено розібралась з аутсайдером ліги Лутоном. Макгін та Діабі закрили питання з переможцем дуелі. А автогол Лок'єра зробив рахунок розгромним. Проте Лутон спромігся на гол престижу, щоправда, забили вони не самі, а допоміг Емі Мартінес.

Астон Вілла — Лутон 3:1

Голи: Макгінн, 17, Діабі, 49, Лок'єр (автогол), 63 — Мартінес (автогол), 83.

Фулгем дай бій Брайтону на його полі. "Дачники" програвали після голу Фергюсона, проте спромоглись врятувати одне очко. Гол на рахунку Пальїньї.

Брайтон — Фулгем 1:1

Голи: Фергюсон, 26 - Пальїнья, 65.