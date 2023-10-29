"Іриски" чередують перемоги та поразки.
Домінік Калвер-Льюїн, GETTY IMAGES
29 жовтня 2023, 16:59
Суботню програму 10-го туру УПЛ відкривали матчем у Лондоні. Вест Гем зустрічався з Евертоном нашого Віталія Миколенка.
Українець вже традиційно відіграв весь поєдинок, а його команда завдала сенсаційної поразки "молотобійцям".
Калвер-Льюїн увійшов в штрафний майданчик і прицільним ударом відправив м'яч у ворота після передачі від Гаррісона.
Третя перемога в поточному сезоні допомогла "ірискам" підійнятись на 15-те місце АПЛ, тим часом Вест Гем залишився на 9-ій сходинці.
Вест Гем — Евертон 0:1
Гол: Калвер-Льюїн, 51.