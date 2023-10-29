Англія

"Іриски" чередують перемоги та поразки.

Суботню програму 10-го туру УПЛ відкривали матчем у Лондоні. Вест Гем зустрічався з Евертоном нашого Віталія Миколенка.

Українець вже традиційно відіграв весь поєдинок, а його команда завдала сенсаційної поразки "молотобійцям".

Калвер-Льюїн увійшов в штрафний майданчик і прицільним ударом відправив м'яч у ворота після передачі від Гаррісона.

Третя перемога в поточному сезоні допомогла "ірискам" підійнятись на 15-те місце АПЛ, тим часом Вест Гем залишився на 9-ій сходинці.

Вест Гем — Евертон 0:1

Гол: Калвер-Льюїн, 51.