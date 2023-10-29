Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Манчестер Сіті у дербі.

"У першому таймі ми грали дуже добре, дуже добре захищалися. Ми мали контратаки, моменти, але ми могли б отримати більше користі. Потім пенальті змінив гру.

У другому таймі нам довелося атакувати, ми хотіли бути компактнішими. Ми знали, що гравці Сіті будуть пресингувати, підніматися високо.

Другий гол – ми пропустили його зарано. Ми ухвалювали невірні рішення. Говорили про те, щоб не пресингувати воротарів, коли немає можливості для цього.

Ми поступилися, але у першому таймі грали добре. Ми розчаровані та роздратовані, але завтра готуватимемося до наступного матчу", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті.