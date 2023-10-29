Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував результат матчу проти Манчестер Юнайтед.

"Тут, на цьому фантастичному стадіоні, у нас бувають чудові матчі, нам подобається тут грати. Перші 5-10 хвилин ми втрачали м'яч у простих ситуаціях, а проти такої команди це небезпечно.

Ми поважаємо історію та традиції, і за останнє десятиліття ми багато виграли і після перемоги ми завжди займаємо правильну позицію.

Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити суперника. Завжди було навпаки — саме тому я пишаюся клубом, який представляю", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті.