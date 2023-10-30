Англія

Українець провів якісний поєдинок проти колишньої команди Андрія Ярмоленка.

Статистичний портал WhoScored презентував символічну збірну за підсумками десятого туру англійської Прем'єр-ліги.

До кращих потрапив український захисник Віталій Миколенко, який відіграв якісний поєдинок проти Вест Гема (1:0), в якому раніше виступав українець Андрій Ярмоленко.

За минулий матч із "молотобійцями" 24-річний українець отримав оцінку 7,85 балів. Це його найкращий показник у сезоні — за 90 хвилин Віталій зробив десять підбирань та перехоплень, чотири рази виніс м'яч та зробив одну ключову передачу.

Нинішнього сезону Миколенко провів вісім матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 10 туру АПЛ.