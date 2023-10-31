Англія

Стали відомі перші чвертьфіналісти турніру.

Сьогодні, 31 жовтня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

У першому матчі Мідлсбро в гостях обіграв Ексетер із рахунком 3:2.

Господарі відкрили рахунок на 13 хвилині зусиллями Раяна Тревітта, а на початку другого тайму гості вийшли вперед, забивши два м'ячі за десять хвилин. Авторами голів стали Морган Роджерс та Сем Сільвера.

Потім на 66 хвилині Тревітт зрівняв цифри на табло, але останнє слово було за гостями, коли на 82 хвилині Еммануель Латте Лат реалізував пенальті.

Ексетер — Мідлсбро 2:3

Голи: Тревітт, 13, 66 — Роджерс, 49, Сільвера, 59, Латте Лат, 82 (з пенальті).

У другій зустрічі Порт Вейл у гостях здобув мінімальну перемогу над Мансфілдом із рахунком 1:0.

Перемогу гостям приніс єдиний м'яч у виконанні Алфі Девайна на 50 хвилині поєдинку.

Мансфілд Таун — Порт Вейл 0:1

Гол: Девайн, 50.