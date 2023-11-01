Англія

Влітку гравець міг опинитися у Баварії.

Англійський центральний захисник Челсі Трево Чалоба опинився у сфері інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє портал TEAMtalk.

Ймовірніше за все, 24-річний гравець залишить Лондон взимку. Гонка за підписання вихованця "синіх" вже розпочалася.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес з боку Баварії, яка могла оформити трансфер ще влітку, а от головний тренер мюнхенців Томас Тухель досі хоче бачити Чалобу у команді.

Проте, за даними TEAMtalk, захисник також може приєднатися до Мейсона Маунта, іншого вихованця Челсі, у Манчестер Юнайтед. Цьому переходу може посприяти бажання самого гравця залишитися в Англії.

У цьому сезоні Чалоба все ще не виходив на поле ні на хвилину через травму. Портал transfermarkt оцінює захисника у 18 мільйонів євро.