Німеччина

Англієць міг опинитися у Німеччині наприкінці літнього трансферного вікна.

Мюнхенська Баварія навряд буде намагатися оформити зимовий трансфер центрального захисника Челсі Трево Чалоби, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналістів німецького видання BILD.

Керівництво клубу вже вирішило відмовитися від 24-річного англійця в останній день літнього трансферного вікна, хоч лондонці і були готові віддати його в оренду.

У той же час, головний тренер Баварії Томас Тухель все ще прагне поповнити склад своєї команди Чалобою. 50-річний німецький спеціаліст продовжує наполягати на підписанні гравця Челсі.

У цьому сезоні англієць все ще не виходив на поле ні на хвилину, що, у першу чергу, пов'язано з його проблемами зі стегнами. Портал transfermarkt оцінює захисника у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Чалоба зазнав невдачі у спробі повернутися на поле після травми.