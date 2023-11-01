Англія

Поки що майбутнє англійського форварда є відкритим питанням.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Брентфорда Айвен Тоуні одразу після відбування своєї дискваліфікації за ставки в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку, а головними претендентами на його підписання є Арсенал та Челсі.

За словами авторитетного журналіста Фабріціо Романо, боротьба за підписання 27-річного англійця ще попереду, і ні в кого наразі немає ніяких домовленостей із Брентфордом, який захоче заробити на продажі свого гравця щонайменше 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Я вважаю, що питання щодо боротьби за підписання Тоуні все ще відкрите, нічого ще не вирішено, тож інші клуби можуть приєднатися до цих трансферних перегонів. Наразі в жодної команди немає домовленостей із Брентфордом, але Арсенал, як і Челсі, дуже цінують талант Тоуні.

Для Арсеналу дуже важливим буде їх положення справ у грудні, включаючи Прем'єр-лігу та Лігу чемпіонів. Які будуть дії "канонірів" у січні — наразі немає жодної конкретики. Вони, як і зазвичай, оцінюють та обговорюють можливі підсилення складу. Подивимося, що буде далі, оскільки Айвен Тоуні точно котуватиме немало.

З огляду на поточну інформацію, яка мені відома, він, ймовірно, коштуватиме щонайменше 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Арсеналу ще потрібно буде визначитися з цим, чи є Тоуні саме тим гравцем, якого вони дійсно хочу підписати", — сказав Фабріціо Романо під час свого подкасту Fabrizio Romano's Daily Briefing.

У минулому сезоні Айвен Тоуні провів за Брентфорд 35 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює англійського форварда, який пропускає першу половину цієї кампанії, в 35 мільйонів євро (приблизно 30,4 млн фунтів стерлінгів).